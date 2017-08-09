СМИ: защита просит отстранить генпрокурора Бразилии от расследования в отношении Темера

ТАСС, 9 августа. Адвокаты президента Бразилии Мишела Темера попросили Федеральный верховный суд (ФВС) отстранить генерального прокурора Родригу Жано от расследования делу о коррупции, фигурантом которого является глава государства. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, в ходатайстве защита написала, что Жано "нарушает конституционные и правовые границы, присущие должности, которую он занимает". Кроме того, адвокаты считают, что генпрокурор в своих действиях руководствуется "личными мотивами".

26 июня Генпрокуратура Бразилии обратилась в ФВС страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" ($152 тыс. - прим. ТАСС) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Глава государства в свою очередь заявил, что утверждения Генпрокуратуры лишены доказательной базы.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия. На прошлой неделе большинство бразильских депутатов проголосовали против предъявления обвинений Темеру. Это означает, что уголовный процесс против главы государства будет приостановлен до завершения его мандата в конце 2018 года.

По данным Globo, в бразильских политических кругах ожидают, что Жано предъявит новые обвинения Темеру.