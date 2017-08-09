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Минобороны Сербии опровергло информацию об учениях НАТО на территории страны

Международная панорама
9 августа, 15:16 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

По данным ведомства, предстоящие учения - региональная инициатива

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БЕЛГРАД, 9 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министерство обороны Сербии в среду опровергло информацию о предстоящих в 2018 году учениях НАТО на территории страны. Как говорится в письменном ответе министерства на запрос ТАСС, предстоящие учения - региональная инициатива, а не маневры альянса.

Ранее ряд региональных прозападных СМИ сообщил, что на октябрь 2018 года запланированы первые военные учения стран НАТО на территории Сербии, утверждая, что эти маневры "станут политическим прорывом" в сотрудничестве Белграда с Североатлантическим альянсом.

"По поводу различных толкований проведения учений REGEX-18 в Сербии подчеркиваем, что это не учения НАТО, а результат и продолжение военного сотрудничества ряда стран в рамках региональной инициативы, выдвинутой в 2013 году. Маневры реализуются при экспертной и частичной финансовой поддержке Командования объединенных союзных сил в Неаполе (JFC Naples), проводятся по стандартам НАТО, которые приняты всеми странами ЕС. Затраты на участие каждая страна несет самостоятельно", - сообщает оборонное ведомство.

"Особенно подчеркиваем, что REGEX-18 не являются первыми международными маневрами, которые проходят в Сербии по стандартам НАТО, - отмечает минобороны. - Ранее имели место учения VIKING-14 и LOGEX-15, также как и один сегмент учений COMBINED ENDEAVOUR 2011".

Первые маневры в рамках региональной инициативы REGEX прошли в 2014 году в Турции при участии пяти офицеров Вооруженных сил Сербии. Следующие учения проводились в Греции при участии четырех сербских офицеров, а затем в 2016 году в Боснии и Герцеговине при участии шести сербских представителей. В этом году аналогичные мероприятия проводятся в Иордании при участии четырех сербских военных, напоминает пресс-служба минобороны.

В 2018 году REGEX пройдут в Сербии. Запланированы командно-штабные учения при помощи компьютерного моделирования на тему "Работа командования многонациональной бригады в многонациональных операциях". К настоящему моменту участие в учениях подтвердили 12 стран Средиземноморского диалога, а также стран-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", сообщили в оборонном ведомстве.

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Сербия Турция Греция Иордания Босния и Герцеговина
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