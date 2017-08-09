СМИ: Трампу дважды в день приносят подборку положительных отзывов СМИ про него

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дважды в день получает от своих советников подборку положительных отзывов СМИ о себе. Об этом сообщил в среду американский интернет-портал Vice.

По его данным, помощники главы вашингтонской администрации каждое утро и вечер кладут на стол в рабочем кабинете Трампа папку из 20-25 страниц, которую негласно называют в Белом доме "пропагандистским документом".

Как утверждает портал, в ней содержатся позитивные новости, напечатанные в СМИ про Трампа и деятельность его администрации, громкие заголовки положительного характера, сообщения в Twitter, авторы которых хвалят президента. К этому также нередко добавляются опубликованные за день фотографии Трампа, на которых он вышел особенно хорошо.

По данным Vice, для сбора новостей и других положительных публикаций в структуре Национального комитета Республиканской партии была сформирована специальная команда. Изначально она состояла из четырех человек, но впоследствии была увеличена до 10 сотрудников.

Как пишет Vice, за право ежедневно предоставлять Трампу папку с хорошими новостями боролись его бывший пресс-секретарь Шон Спайсер и экс-глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас. Оба они впоследствии были уволены.

Спайсер в ответ на просьбу издания прокомментировать данную информацию заявил, что указанные сведения неточны. При этом он не пояснил, что именно в материале Vice изложено неверно.