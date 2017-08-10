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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку на полицейских на севере Синая

Международная панорама
10 августа, 13:03 UTC+3 ТАСС

Жертвами атаки террористов стали четыре сотрудника правоохранительных органов

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ТАСС, 10 августа. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на севере Синайского полуострова, в результате которого погибли четыре египетских полицейских. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

9 августа группа экстремистов атаковала машину, в которой находился полицейский наряд. Нападение произошло на окраине столицы провинции, города Эль-Ариш. Преступникам удалось скрыться. Силы безопасности оцепили район инцидента и приступили к поиску террористов.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных исламистских группировок в северных и центральных районах Синая. Наиболее крупной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис", присягнувшая на верность ИГ. Именно эта экстремистская ячейка, как считают в спецслужбах страны, стоит за большинством террористических атак в Египте последних лет.

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Борьба с "Исламским государством"
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