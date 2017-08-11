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ОБСЕ зафиксировала рост случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе на 55%

Международная панорама
11 августа, 14:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, августа. /ТАСС

По данным мониторинговой миссии, в результате обстрелов три человека погибли, еще трое были ранены

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КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение на 55% случаев нарушение режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с прошлой неделей. Об этом в пятницу на брифинге заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"На протяжении недели мы наблюдали увеличение уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 55%", - сказал он. Кроме того, по данным Хуга, в результате обстрелов три человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, по словам Хуга, СММ ОБСЕ зафиксировала около 550 случаев использования реактивных систем залпового огня и другой артиллерии и минометов, запрещенных минскими соглашениями. "На прошлой неделе мы насчитали 137 таких случаев", - добавил он.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более 10 раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.

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