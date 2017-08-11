Трамп вновь отправляет к израильтянам и палестинцам своих эмиссаров

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение отправить с новой посреднической миссией на Ближний Восток своих эмиссаров, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Белого дома.

Как он уточнил, в эту поездку в ближайшее время отправляются зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, а также заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Планируется, что они проведут встречи с лидерами государств Ближнего Востока, чтобы попытаться нащупать "путь к содержательным израильско-палестинским мирным переговорам", отметил упомянутый представитель Белого дома. В соответствии с изложенной им информацией, американская делегация проведет консультации с должностными лицами не только Израиля и Государства Палестина, но и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Египта.

"Региональные переговоры будут играть важную роль. Но президент [Трамп] вновь подтверждает, что о мире между израильтянами и палестинцами могут договориться только непосредственно сами эти стороны и что США продолжат работать со сторонами, чтобы двигаться к данной цели", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кушнер и Гринблатт уже несколько раз за последние месяцы наносили визиты в регион, чтобы содействовать перезапуску палестино-израильского мирного процесса. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев.

В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году. Кушнер в нынешней администрации США фактически курирует ближневосточное урегулирование.