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Трамп вновь отправляет к израильтянам и палестинцам своих эмиссаров

Международная панорама
11 августа, 22:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, августа. /ТАСС

В Белом доме отметили, что это будет попыткой нащупать "путь к содержательным израильско-палестинским мирным переговорам"

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ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение отправить с новой посреднической миссией на Ближний Восток своих эмиссаров, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Белого дома.

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Как он уточнил, в эту поездку в ближайшее время отправляются зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, cпецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, а также заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Планируется, что они проведут встречи с лидерами государств Ближнего Востока, чтобы попытаться нащупать "путь к содержательным израильско-палестинским мирным переговорам", отметил упомянутый представитель Белого дома. В соответствии с изложенной им информацией, американская делегация проведет консультации с должностными лицами не только Израиля и Государства Палестина, но и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Египта.

"Региональные переговоры будут играть важную роль. Но президент [Трамп] вновь подтверждает, что о мире между израильтянами и палестинцами могут договориться только непосредственно сами эти стороны и что США продолжат работать со сторонами, чтобы двигаться к данной цели", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кушнер и Гринблатт уже несколько раз за последние месяцы наносили визиты в регион, чтобы содействовать перезапуску палестино-израильского мирного процесса. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта были прерваны в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных попыток сближения позиций израильтян и палестинцев.

В предыдущий раз мирный процесс закончился провалом в 2010 году. Кушнер в нынешней администрации США фактически курирует ближневосточное урегулирование.

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Персоны
Трамп, Дональд
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США ОАЭ Катар Египет Израиль Иордания Палестина Саудовская Аравия
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Палестино-израильский конфликт
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