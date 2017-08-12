Басурин: ополченец ДНР погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Один ополченец погиб и один ранен за сутки в результате обстрела Вооруженными силами Украины территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу заявил представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

"При защите республики погиб один и ранен один военнослужащий", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Басурин также добавил, что всего за сутки силовики выпустили по территории ДНР свыше 200 снарядов и мин различного калибра. Как сообщили ранее в оперативном командовании, под обстрел попали 19 городов и районов республики. Сгорел частный дом.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.