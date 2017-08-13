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Guardian: Великобритания планировала нажиться на войне в Персидском заливе

Международная панорама
13 августа, 4:41 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что конфликт оценивался министерством обороны Великобритании как возможность увеличить экспорт своих вооружений в ближневосточные страны.

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ТАСС, 13 августа. Правительство Маргарет Тэтчер рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, ставшее прологом для войны в Персидском заливе (1990-1991 годы), как способ извлечь экономическую выгоду. Как сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на правительственную переписку, конфликт оценивался министерством обороны Великобритании как уникальная возможность увеличить экспорт своих вооружений в ближневосточные страны.

"Какую бы политику развертывания мы ни избрали, я обязан подчеркнуть, что это небывалая возможность для DESO (департамент минобороны, ответственный за экспорт вооружений - прим. ТАСС), масштабный полигон с боевым снаряжением и наглядными демонстрациями", - приводит издание выдержку из записки заместителя министра обороны по закупкам военного назначения премьер-министру.

Как отмечает газета, другие документы указывают, что для продвижения продаж вооружений заместитель министра встречался с эмиром Катара и министром обороны Кувейта, в качестве потенциальных покупателей также рассматривались ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Иордания.

Британия в том конфликте направила самый большой по численности контингент войск среди стран Европы.

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Тэтчер, Маргарет
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ОАЭ Ирак Катар Египет Кувейт Иордания Великобритания Саудовская Аравия
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