Guardian: Великобритания планировала нажиться на войне в Персидском заливе

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в ШарлотсвиллеПроисшествия 13 августа, 4:33
Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмыСпорт 13 августа, 4:23
СМИ: Трамп заподозрил ключевого помощника в раскрытии секретных данных журналистамМеждународная панорама 13 августа, 3:23
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в ЛондонеСпорт 13 августа, 2:46
Судорога в ноге помешала Болту финишировать в эстафете 4х100 м на чемпионате мираСпорт 13 августа, 1:45
Легкоатлетка Ласицкене очень хотела, чтоб во время награждения на ЧМ играл гимн РоссииСпорт 13 августа, 0:57
Колобков: российская легкоатлетка Ласицкене была максимально собрана в финале ЧМ-2017Спорт 13 августа, 0:38
"Реал" и "Барселона" разыграют Суперкубок ИспанииСпорт 13 августа, 0:28
"Зенит" и "Локомотив" проведут домашние матчи в чемпионате РоссииСпорт 13 августа, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 августа. Правительство Маргарет Тэтчер рассматривало вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, ставшее прологом для войны в Персидском заливе (1990-1991 годы), как способ извлечь экономическую выгоду. Как сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на правительственную переписку, конфликт оценивался министерством обороны Великобритании как уникальная возможность увеличить экспорт своих вооружений в ближневосточные страны.
"Какую бы политику развертывания мы ни избрали, я обязан подчеркнуть, что это небывалая возможность для DESO (департамент минобороны, ответственный за экспорт вооружений - прим. ТАСС), масштабный полигон с боевым снаряжением и наглядными демонстрациями", - приводит издание выдержку из записки заместителя министра обороны по закупкам военного назначения премьер-министру.
Как отмечает газета, другие документы указывают, что для продвижения продаж вооружений заместитель министра встречался с эмиром Катара и министром обороны Кувейта, в качестве потенциальных покупателей также рассматривались ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Иордания.
Британия в том конфликте направила самый большой по численности контингент войск среди стран Европы.