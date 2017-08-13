Глава избиркома ФРГ: техническая сторона выборов в Бундестаг хорошо защищена от хакеров

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БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Система, обеспечивающая проведение выборов в Бундестаг и подсчет голосов, хорошо защищена от возможной хакерской атаки. Об этом в интервью немецкому агентству DPA, которое было опубликовано в воскресенье, заявил председатель Федеральной избирательной комиссии ФРГ Дитер Заррайтер.
"Предполагаемая атака в худшем случае может задержать публикацию предварительных результатов", - сказал он. "Вместе с Федеральным ведомством по безопасности информационной техники мы хорошо готовы к возможным [хакерским] нападениям", - отметил Заррайтер.
По его словам, главы отдельных избирательных участков как правило сообщают вышестоящим инстанциям о результатах по телефонам или по зашифрованным каналам, поэтому на этой стадии вмешательство хакеров маловероятно.
Выборы в немецкий парламент пройдут 24 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство страны и определен канцлер.