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СМИ: на востоке Афганистана ликвидирован один из главарей региональной ячейки ИГ

Международная панорама
13 августа, 11:39 UTC+3 ТАСС

Как сообщается, Абдул Рахман был уничтожен 10 августа при авиаударе в районе Дара-и-Печ в провинции Кунар

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ТАСС, 13 августа. Один из главарей региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен при авиаударе в провинции Кунар, на востоке Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Согласно заявлению, один из главарей региональной ячейки ИГ - "Исламское государство в Хорасане" - Абдул Рахман был уничтожен 10 августа при авиаударе в районе Дара-и-Печ. Кроме того, были ликвидированы еще три старших члена группировки.

Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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