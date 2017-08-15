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СМИ: в Стамбуле задержали готовившего теракт в Европе боевика ИГ

Международная панорама
15 августа, 13:52 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, августа. /ТАСС

Джихадист будет экстрадирован в Бельгию

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АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которого разыскивает Интерпол. Об этом во вторник сообщает телеканал NTV.

Сотрудники полиции начали антитеррористическую операцию пять дней назад после получения разведданных о нахождении в городе экстремиста, который занимается производством самодельной бомбы.

Арестованный террорист Мехди А. бельгийского происхождения прибыл в Стамбул для подготовки к совершению теракта в Европе. Он был в списке разыскиваемых Интерполом джихадистов на протяжении трех лет. Его также подозревают в связях с террористами, которые стоят за взрывами в Европе.

Отмечается, что задержанный будет экстрадирован из Турции в Бельгию после завершения всех процессуальных норм.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Турция Бельгия
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