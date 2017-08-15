Лех Валенса считает политической местью обвинения в том, что он был агентом спецслужб

ВАРШАВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Лауреат Нобелевской премии мира, лидер знаменитого в 80-х годах прошлого столетия польского профсоюза "Солидарность", экс-президент Польши (1990-1995) Лех Валенса назвал политической местью прозвучавшие в его адрес обвинения в сотрудничестве со спецслужбами времен Польской Народной Республики (ПНР). Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Это обычная политическая месть", - констатировал он, пояснив, что правящая сейчас в республике партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" "пытается отыграться" за то, что в прошлом он был настроен против участия в политической жизни страны братьев Качиньских. "Они вытащили какие-то бумаги и хотели, чтобы люди от меня отвернулись. Рано или поздно все выяснится, и они ответят. Все судебные процессы по этому делу я уже выиграл", - указал Валенса.

По словам политика, в 70-е годы прошлого века ему пришлось действовать без помощи и поддержки со стороны. "Мне не у кого было спросить совета, я не принадлежал ни к какой партии, но делал все, что мог", - сказал он, подчеркнув, что "никогда не был на коммунистической стороне". "Нужно быть сумасшедшим, чтобы говорить, что я был вместе с коммунистами и одолел их. Другое дело - если бы они победили с моим участием, но выиграл я, а не они", - заключил он.

Касаясь своего текущего участия в антиправительственном движении, к которому Валенса присоединился на волне вспыхнувших в республике протестов против ряда реформ действующей в стране партии власти, экс-президент Польши пояснил, что поддерживает идеи, которые, по его мнению, "ведут в верном направлении". "Я просто не хочу, чтобы наша победа, добытая таким трудом, оказалась напрасной, - отметил он. - Своим участием я не стремлюсь к тому, чтобы стать президентом, хотя и не отказываюсь". "Если возникнет острая необходимость, если все начнет рассыпаться, то я как поляк и патриот, буду обязан, но мне этого не очень хочется", - пояснил Валенса.

31 января Институт национальной памяти (ИНП) Польши представил итоги работы экспертов-графологов из краковского института судебных экспертиз, которые констатировали аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы во времена ПНР, найденных почти год назад в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В частности, среди них есть материалы дела тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса "Болек".

Сам Валенса неоднократно заявлял, что "папка Болека" - это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности "Солидарности". В апреле он согласился встретиться с прокурорами ИНП, чтобы просмотреть документы и ответить на вопросы следователей. Валенса признал оригинальной только одну из бумаг, а остальные назвал "мусором".