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Трамп по ошибке ретвитнул сообщение своего критика

Международная панорама
15 августа, 17:03 UTC+3 ТАСС

Сообщение пользователя под ником Майк Холден после ретвита набрало уже более 10 тыс. "лайков", что в семь раз превышает количество людей, подписанных на его блог

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС, 15 августа. Президент США Дональд Трамп во вторник случайно разместил у себя на странице в Twitter сообщение одного из своих критиков в социальной сети. Это вызвало ажиотаж среди читателей блога американского лидера.

Сперва президент поделился твитом телекомпании Fox, в котором сообщалось, что он рассматривает возможность помилования бывшего шерифа Джо Арпайо, обвиненного в неуважении к суду и превышении полномочий при задержании мигрантов из Латинской Америки. Это сообщение прокомментировал пользователь под ником Майк Холден. Он написал, что этот шериф "является фашистом", поэтому нет ничего удивительного в том, что Трамп решил его помиловать. Таким образом он намекнул на то, что нынешний хозяин Белого дома якобы разделяет убеждения радикальных ультраправых политических групп.

Трамп случайно разместил у себя на странице твит Холдена, вызвав тем самым бурную реакцию со стороны пользователей соцсети. Автор критического комментария после такого внимания со стороны президента заявил, что большей популярности ему уже не достичь, поэтому ему "пора уходить из Twitter". Это сообщение набрало уже более 10 тыс. "лайков", что в семь раз превышает количество людей, подписанных на его блог.

В одной из последних записей Холден, быстро ставший звездой интернета, рассказал, что с ним уже связался репортер газеты The Washington Post, чтобы взять у него интервью. Тем временем Трамп, поняв свою ошибку, удалил твит.

Джо Арпайо - шериф округа Марикопа в штате Аризона. Его имя стало широко известно после того, как он попытался оспорить законность избрания Барака Обамы президентом США. Арпайо тогда уверял, что глава государства родился за пределами Соединенных Штатов, а его свидетельство о рождении - поддельное. Эту же точку зрения неоднократно высказывал и Трамп до того, как занял высший государственный пост.

В 2013 году федеральный суд признал практику задержания латиноамериканцев по подозрению в нелегальной иммиграции, которую проводил Арпайо, незаконной. Шериф, тем не менее, проигнорировал это судебное решение и продолжил проводить облавы на мигрантов и задерживать их "для дальнейшего расследования", даже если при этом не было никаких подозрений в совершении ими преступлений. Вслед за этим в июле 2017 года Арпайо был признан виновным в неуважении к суду. Ожидается, что окончательный приговор ему будет вынесен в октябре этого года.

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