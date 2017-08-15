В результате взрыва в Нигерии погибли 27 человек

ТАСС, 15 августа. Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство на рынке в юго-восточной части Нигерии. Как сообщило во вторник агентство Reuters, в результате взрыва погибли 27 человек.

По его сведениям, в результате теракта пострадали 83 человека.

Еще двое смертников подорвали себя у входа в расположенный неподалеку лагерь для беженцев, никто не погиб, однако там также есть раненные.