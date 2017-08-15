В результате взрыва в Нигерии погибли 27 человек

Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 22:25
Нестеров: "Спартак" доставит немало проблем всем соперникам в чемпионате КХЛСпорт 15 августа, 22:21
Тренер Епанчинцев остался доволен самоотдачей хоккеистов "Спартака" в матче с ЦСКАСпорт 15 августа, 22:19
Тренер ЦСКА Никитин считает, что говорить о перспективах Марченко в клубе рановатоСпорт 15 августа, 22:10
ЦСКА победил "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 21:31
Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild cardСпорт 15 августа, 21:14
Число жертв наводнений в Сьерра-Леоне приблизилось к 400Происшествия 15 августа, 20:53
Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаныСпорт 15 августа, 20:40
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставкуЭкономика и бизнес 15 августа, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство на рынке в юго-восточной части Нигерии. Как сообщило во вторник агентство Reuters, в результате взрыва погибли 27 человек.
По его сведениям, в результате теракта пострадали 83 человека.
Еще двое смертников подорвали себя у входа в расположенный неподалеку лагерь для беженцев, никто не погиб, однако там также есть раненные.