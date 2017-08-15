Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате взрыва в Нигерии погибли 27 человек

Международная панорама
15 августа, 21:59 дата обновления: 15 августа, 22:04 UTC+3

При теракте на рынке в юго-восточной части страны пострадали 83 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. Террористка-смертница привела в действие взрывное устройство на рынке в юго-восточной части Нигерии. Как сообщило во вторник агентство Reuters, в результате взрыва погибли 27 человек.

По его сведениям, в результате теракта пострадали 83 человека.

Еще двое смертников подорвали себя у входа в расположенный неподалеку лагерь для беженцев, никто не погиб, однако там также есть раненные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Нигерия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
2
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в Стокгольме
5
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
6
Глава украинского госконцерна "Антонов" подал в отставку
7
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
Темы дня
Новости партнеров
Реклама