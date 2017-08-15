Трамп назвал стратега Белого дома другом

Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 16 августа, 1:49
Дэниэл Крэйг заявил, что не соглашался сниматься в новых фильмах про Джеймса БондаКультура 16 августа, 0:57
Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild cardСпорт 16 августа, 0:46
Лямин и Красильников стартуют на чемпионате Европы по пляжному волейболуСпорт 16 августа, 0:31
Тренер "Янг Бойз": победу ЦСКА предопределили игра Акинфеева и схема с пятью защитникамиСпорт 16 августа, 0:25
"Зенит" начинает матчи с "Утрехтом" за выход в группу футбольной Лиги ЕвропыСпорт 16 августа, 0:23
Гончаренко: ЦСКА победил "Янг Бойз" благодаря характеруСпорт 16 августа, 0:14
В России стартует второй конкурс на получение президентских грантов для НКООбщество 16 августа, 0:01
Трамп назвал терроризмом наезд автомобиля на толпу в ШарлотсвиллеМеждународная панорама 15 августа, 23:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что главный стратег Белого дома Стив Бэннон является расистом.
"Мне нравится Бэннон, он мой друг, - заявил Трамп во вторник на встрече с журналистами в Нью-Йорке. - Он не расист, я могу вам это точно сказать".
"Посмотрим, что дальше будет с Бэнноном", - добавил он, отвечая на вопрос, доверяет ли он своему главному стратегу.
Во вторник газета The New York Times выступила с утверждениями о том, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает возможность увольнения Стива Бэннона и в последнее время не проводил с ним личных встреч. Как напомнила газета, Бэннон до прихода в предвыборную команду Трампа руководил сайтом Breitbart News, который считается рупором крайне правых.