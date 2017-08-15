Трамп назвал стратега Белого дома другом

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что главный стратег Белого дома Стив Бэннон является расистом.

"Мне нравится Бэннон, он мой друг, - заявил Трамп во вторник на встрече с журналистами в Нью-Йорке. - Он не расист, я могу вам это точно сказать".

"Посмотрим, что дальше будет с Бэнноном", - добавил он, отвечая на вопрос, доверяет ли он своему главному стратегу.

Во вторник газета The New York Times выступила с утверждениями о том, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает возможность увольнения Стива Бэннона и в последнее время не проводил с ним личных встреч. Как напомнила газета, Бэннон до прихода в предвыборную команду Трампа руководил сайтом Breitbart News, который считается рупором крайне правых.