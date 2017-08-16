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Постпред США при ООН поставила под сомнение значимость иранской ядерной сделки

Международная панорама
16 августа, 0:31 UTC+3 ООН ООН 16, августа. /ТАСС

Как сообщили в американском постпредстве, на следующей неделе Никки Хейли собирается посетить штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, чтобы обсудить деятельность Ирана в ядерной сфере

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ООН, 16 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник резко отреагировала на угрозы Ирана выйти из ядерной сделки в ответ на введенные Вашингтоном санкции. В письменном заявлении дипломат утверждала, что соглашение позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках", и поставила под сомнение значимость договоренностей, достигнутых в 2015 году.

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"Ирану нельзя позволить использовать ядерную сделку для того, чтобы держать весь мир в заложниках. Ирану ни при каких условиях нельзя позволить получить в свое распоряжение ядерное оружие. В то же время мы должны продолжать привлекать Иран к ответственности за его ракетные пуски, поддержку терроризма, неуважение прав человека и нарушение резолюций Совета Безопасности. Эта ядерная сделка не должна рассматриваться как слишком важная для того, чтобы сорваться", - заявила Хейли.

Как сообщили в американском постпредстве, на следующей неделе Хейли собирается посетить штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, чтобы обсудить деятельность Ирана в ядерной сфере.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, одобренного резолюцией Совета Безопасности ООН. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выйдет из сделки, если США введут новые санкции в отношении Ирана. За два дня до этого иранский парламент принял законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе.

Этот шаг рассматривается как ответ на внесение США в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана - прим. ТАСС). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

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Персоны
Хейли, Никки Роухани, Хасан
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