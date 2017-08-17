Военнослужащий США погиб в Афганистане в ходе операции против ИГ

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ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Американский военнослужащий погиб на востоке Афганистана во время проведения операции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении штаба американских войск в Афганистане, расположенного в Кабуле.
"Один военнослужащий США погиб в результате ранений, полученных в среду в ходе совместной операции американских и афганских сил на востоке Афганистана", - сказано в тексте.
В сообщении также уточняется, что некоторые другие американские и афганские солдаты также были ранены, их пришлось эвакуировать. Целью проводимой операции было "дальнейшее сокращение присутствия "Исламского государства в Хорасане" (региональной ячейки ИГ - прим. ТАСС) в Афганистане".
Другие детали не приводятся.