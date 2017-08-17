Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания подготовит резолюцию СБ ООН по расследованию преступлений ИГ

Международная панорама
17 августа, 1:26 UTC+3 ООН ООН 17, августа. /ТАСС

Заместитель постпреда королевства при организации Джонатан Аллен не уточнил, когда именно Лондон планирует вынести документ на рассмотрение Совбеза

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания совместно с Ираком и другими членами Совета Безопасности ООН подготовит резолюцию, которая гарантирует, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не уйдут от ответственности за совершенные преступления. Об этом заявил в среду журналистам заместитель постоянного представителя королевства при всемирной организации Джонатан Аллен.

Ранее правительство Ирака направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом обеспечить правосудие за деяния, совершенные террористами на территории страны, в том числе в отношении религиозных и национальных меньшинств. Иракские власти, в частности, просят у всемирной организации помощи в сборе улик и расследовании преступлений.

"Мы рады, что иракское правительство направило письмо генеральному секретарю, дав понять, что оно хочет видеть обеспечение ответственности. Мы будем работать с ними и нашими партнерами в Совете Безопасности, чтобы подготовить резолюцию, которая позволит этого добиться и не даст ИГ скрыться от правосудия", - сказал британский дипломат. Он не уточнил, когда именно Лондон планирует вынести документ на рассмотрение Совбеза. "Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - отметил Аллен.

Комментируя инициативу британской стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя в среду заявил журналистам, что Россия поддерживает привлечение террористов к ответственности за совершенные злодеяния, но текст будущей резолюции потребует изучения. "Конечно, мы поддерживаем это, [но] нам нужно посмотреть на резолюцию", - сказал дипломат.

В сентябре 2016 года Великобритания провела в ООН заседание, посвященное обеспечению правосудия за преступления ИГ. На встрече выступил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, он дал понять, что Багдад не способен самостоятельно привлечь террористов к суду. В ходе дискуссии верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил Багдаду обратиться за помощью в Международный уголовный суд в Гааге или в ООН. Он поддержал идею о создании Советом Безопасности специальной комиссии по ИГ и заверил, что возглавляемое им управление по правам человека (УВКПЧ) продолжит сбор доказательств всех серьезных нарушений прав человека в Ираке, "кто бы за ними не стоял".

В январе прошлого года УВКПЧ представило доклад, в котором квалифицировало действия экстремистов ИГ как "систематические и масштабные акты насилия и нарушения прав человека и международного гуманитарного права". Эти действия, по мнению правозащитников ООН, "могут в некоторых случаях представлять собой военные преступления, преступления против человечности и, возможно, геноцид".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
3
Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тыс. кв. метров
4
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
5
МЧС: угрозы жителям района Медведково в Москве от пожара нет
6
"Могло быть хуже": "Зенит" со счетом 0:1 проиграл "Утрехту" в квалификации Лиги Европы
7
Источник: умерла Вера Глаголева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама