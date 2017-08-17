Великобритания подготовит резолюцию СБ ООН по расследованию преступлений ИГ

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания совместно с Ираком и другими членами Совета Безопасности ООН подготовит резолюцию, которая гарантирует, что террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не уйдут от ответственности за совершенные преступления. Об этом заявил в среду журналистам заместитель постоянного представителя королевства при всемирной организации Джонатан Аллен.

Ранее правительство Ирака направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом обеспечить правосудие за деяния, совершенные террористами на территории страны, в том числе в отношении религиозных и национальных меньшинств. Иракские власти, в частности, просят у всемирной организации помощи в сборе улик и расследовании преступлений.

"Мы рады, что иракское правительство направило письмо генеральному секретарю, дав понять, что оно хочет видеть обеспечение ответственности. Мы будем работать с ними и нашими партнерами в Совете Безопасности, чтобы подготовить резолюцию, которая позволит этого добиться и не даст ИГ скрыться от правосудия", - сказал британский дипломат. Он не уточнил, когда именно Лондон планирует вынести документ на рассмотрение Совбеза. "Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее", - отметил Аллен.

Комментируя инициативу британской стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя в среду заявил журналистам, что Россия поддерживает привлечение террористов к ответственности за совершенные злодеяния, но текст будущей резолюции потребует изучения. "Конечно, мы поддерживаем это, [но] нам нужно посмотреть на резолюцию", - сказал дипломат.

В сентябре 2016 года Великобритания провела в ООН заседание, посвященное обеспечению правосудия за преступления ИГ. На встрече выступил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, он дал понять, что Багдад не способен самостоятельно привлечь террористов к суду. В ходе дискуссии верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил Багдаду обратиться за помощью в Международный уголовный суд в Гааге или в ООН. Он поддержал идею о создании Советом Безопасности специальной комиссии по ИГ и заверил, что возглавляемое им управление по правам человека (УВКПЧ) продолжит сбор доказательств всех серьезных нарушений прав человека в Ираке, "кто бы за ними не стоял".

В январе прошлого года УВКПЧ представило доклад, в котором квалифицировало действия экстремистов ИГ как "систематические и масштабные акты насилия и нарушения прав человека и международного гуманитарного права". Эти действия, по мнению правозащитников ООН, "могут в некоторых случаях представлять собой военные преступления, преступления против человечности и, возможно, геноцид".