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Токио закупит комплексы Aegis Ashore и создаст отряды космической безопасности

Международная панорама
17 августа, 9:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, августа. /ТАСС

По предварительным оценкам, стоимость одного такого комплекса может достигать $728 млн

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ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии планирует развернуть на территории страны наземные комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, а также создать в рядах Сил самообороны подразделения для обеспечения космической безопасности. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило в четверг агентство Kyodo.

Как ожидается, запросы на выделение соответствующего бюджета будут подготовлены до конца августа, а конкретные параметры определят к концу года. В частности, в предварительном запросе не будет указана конкретная сумма на закупку Aegish Ashore, поскольку эту тему еще предстоит обсудить с США. По предварительным оценкам, стоимость одного такого комплекса может достигать 80 млрд иен (около $728 млн).

Укрепление японской ПРО, как ожидается, станет одним из главных вопросов во время переговоров глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран, которые пройдут в четверг в Вашингтоне. Внимание к данной теме приковано на фоне ситуации вокруг КНДР, развивающей свою ракетно-ядерную программу.

Кроме того, министерство обороны планирует создать так называемые космические подразделения в рядах Сил самообороны, которые займутся обеспечением безопасности спутников, используемых Японией и США.

Япония в настоящее имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием Patriot PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков км.

Аegis Ashore - многофункциональная боевая информационно-управляющая система слежения и наведения, которая призвана сбивать баллистические ракеты противника в средней части траектории их полета за пределами атмосферы. Она является наземным стационарным аналогом системы Aegis, устанавливаемой на кораблях. По озвученным ранее оценкам, для защиты всей территории Японии необходимо по меньшей мере несколько таких систем.

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