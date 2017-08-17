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У побережья Испании спасли более 600 мигрантов

Международная панорама
17 августа, 13:12 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Больше всего человек было спасено в районе Гибралтарского пролива и моря Альборан

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МАДРИД, 17 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Около 620 человек были спасены, начиная со среды, в водах у испанского побережья. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Службе по спасению и безопасности на море пиренейского королевства.

Всего было проведено порядка 20 операций, большинство из них - в водах Гибралтарского пролива и моря Альборан (является частью Средиземного моря). Мигрантов доставили в города Тарифа, Мотриль и Альмерия.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Как ранее сообщила Международная организация по миграции, число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 120 тыс. человек. При этом более 2,3 тыс. погибли в пути.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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