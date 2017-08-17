ТАСС, 17 августа. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отложил консультации с сирийскими оппозиционными группами, которые были намечены на следующую неделю в Женеве. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Ранее председатель "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявлял, что де Мистура пригласил три оппозиционные группы для участия в технических консультациях по вопросам переговоров, которые должны были начаться 22 августа в Женеве или Лозанне.

Представители трех групп сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской" - ранее уже проводили встречи в Женеве в рамках технического консультативного механизма, созданного де Мистурой для обсуждения основных вопросов, стоящих перед участниками переговоров: правительство, выборы, конституция, борьба с терроризмом. Консультации будут предшествовать очередному полноформатному раунду переговоров, который, как ожидается, пройдет в Женеве в начале сентября.