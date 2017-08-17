Сирия потребовала распустить возглавляемую США коалицию против ИГ

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари потребовал распустить возглавляемую США военную коалицию, созданную для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН, опубликованном в четверг, дипломат сообщил, что в результате ударов международных сил "были убиты и ранены тысячи сирийских детей, женщин и пожилых людей", а также "сотни героев, которые от имени всех государств мира самоотверженно сражались" против ИГ и других экстремистских группировок.

Сирийский постпред обратил внимание ООН на "очередную бойню", устроенную коалицией 1 августа, когда в результате авиаудара по деревням в провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее 60 мирных жителей, в основном дети, женщины и пожилые люди. Менее чем за 48 часов до этого авиация международных сил нанесла бомбовые удары по больнице и жилым кварталам города Абу-Кемаль на границе с Ираком, что привело к смерти шести человек, отметил Джаафари.

"Сирийская Арабская Республика вновь призывает государства - члены коалиции дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией от их имени, и незамедлительно ее распустить. Сейчас эта коалиция сражается против контртеррористических сил, а в результате ее действий погибли мирные граждане и были разрушены больницы, школы и объекты инфраструктуры, которые строились сирийским народом на протяжении нескольких десятилетий ценой огромных жертв", - написал дипломат.

Он выразил возмущение тем, что СБ ООН не привлекает США и других членов коалиции к ответственности за нарушения международного гуманитарного права. Как напомнил Джаафари, сами члены Совбеза, в том числе участники возглавляемых США международных сил, принимали резолюции, в которых говорилось о недопустимости нападений на гражданское население, больницы и школы.

Дипломат подчеркнул, что в рамках усилий по борьбе с терроризмом "необходимо соблюдать нормы международного права и нельзя закрывать глаза на нарушения норм международного гуманитарного права". "Молчание будет только подрывать доверие к Организации Объединенных Наций, которая была создана в целях поддержания международного мира и безопасности", - указал он.