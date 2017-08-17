США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ

ТАСС, 17 августа. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), находящаяся в оппозиции к властям в Дамаске и поддерживаемая Соединенными Штатами, утверждает, что американские военные надолго останутся на севере арабской страны после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло.

По его словам, США имеют "стратегические интересы" в регионе и поэтому останутся там. "У них есть стратегическая политика на десятилетия вперед. В долгосрочной перспективе между руководством северных районов (Сирии) <...> и администрацией США будут заключены военные, экономические и политические соглашения", - сказал Силло.

В свою очередь официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон заявил агентству, что "предстоит еще много борьбы даже после того, как ИГ будет разбито в Ракке". "Наша миссия <...> заключается в том, чтобы победить ИГ на территории Ирака и Сирии и создать условия для последующих операций с целью укрепления региональной стабильности", - отметил Диллон, не вдаваясь в подробности. "Министерство обороны не обсуждает сроки будущих операций. Однако мы по-прежнему привержены уничтожению ИГ и предотвращению возвращения группировки", - сообщил со своей стороны представитель Пентагона Эрик Пахон.

"Они [недавно] упомянули о возможности обеспечения района для подготовки [к сооружению] военного аэропорта, это начальная стадия - они не предоставляют поддержку, чтобы уйти; Америка не предоставляет эту поддержку бесплатно", - указал Силло. Кроме того, он предположил, что в северной части Сирии может разместиться новая база США в регионе. "Может быть, здесь будет альтернатива их базе в Турции", - заявил Силло, имея в виду Инджирлик. По информации Reuters, глава курдских "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав СДС) заявил в прошлом месяце, что США создали семь военных баз на севере Сирии, которые находятся под контролем СДС.

Как отмечает агентство, несмотря на уверенность СДС в том, что американские военные останутся, имеются опасения, что Вашингтон не предоставит достаточной поддержки подразделениям СНС и гражданским советам, контролирующим северо-восток Сирии. "Мы постоянно просим их о ясной, публичной политической поддержке", - сказал Силло, добавив, что Госдепартамент США провел в этом месяце первую общественную встречу с представителями СДС.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тыс. боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.