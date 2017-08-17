СМИ: трое граждан ФРГ погибли в результате теракта в Барселоне

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Трое граждан Германии погибли в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщил в четверг телеканал ZDF.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Погибли 13 человек, ранены 80. В настоящий момент один преступник ликвидирован, еще двое задержаны.