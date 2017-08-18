Турция благодарна России за сотрудничество в Сирии

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция благодарна России за региональное взаимодействие, которое привело к прекращению огня в некоторых районах Сирии. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время торжественной церемонии открытия 86-й Международной выставки в Измире.
"Сотрудничество между Россией и Турцией по сирийской проблематике сегодня внесло огромный вклад в установление частичного прекращения огня. Я хочу поблагодарить Россию за региональное взаимодействие", - отметил он.
Делегации РФ, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане в начале мая договорились о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации. Три зоны уже функционируют.