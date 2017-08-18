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Турция благодарна России за сотрудничество в Сирии

Международная панорама
18 августа, 21:22 UTC+3 ИЗМИР ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, сотрудничество между странами по сирийской проблематике внесло огромный вклад в установление частичного прекращения огня

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция благодарна России за региональное взаимодействие, которое привело к прекращению огня в некоторых районах Сирии. Об этом заявил в пятницу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время торжественной церемонии открытия 86-й Международной выставки в Измире.

"Сотрудничество между Россией и Турцией по сирийской проблематике сегодня внесло огромный вклад в установление частичного прекращения огня. Я хочу поблагодарить Россию за региональное взаимодействие", - отметил он.

Делегации РФ, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане в начале мая договорились о создании на территории Сирии четырех зон деэскалации. Три зоны уже функционируют.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Турция Россия
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