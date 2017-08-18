Источник: определен новый адвокат Януковича

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Партнер адвокатского бюро "Герасько и партнеры" Максим Герасько станет новым адвокатом по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в юридическом сообществе.

"Адвокатом экс-президента будет Максим Герасько", - сообщил собеседник агентства.

Среди судебных процессов, в которых Герасько выступал защитником, было дело бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Оболонский районный суд Киева 17 августа удовлетворил просьбу адвоката экс-президента Виталия Мешечека освободить его от обязанностей защитника. Адвокат мотивировал это "особой сложностью дела", а также тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Тогда суд также поручил региональному центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового государственного защитника с тем, чтобы уже к 6 сентября он смог вступить в дело.

Суд также назначил даты последующих судебных заседаний: 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября.