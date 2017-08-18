Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: определен новый адвокат Януковича

Международная панорама
18 августа, 23:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, августа. /ТАСС

Защитником экс-президента будет Максим Герасько, сообщил собеседник агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Партнер адвокатского бюро "Герасько и партнеры" Максим Герасько станет новым адвокатом по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в юридическом сообществе.

"Адвокатом экс-президента будет Максим Герасько", - сообщил собеседник агентства.

Среди судебных процессов, в которых Герасько выступал защитником, было дело бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, который получил пожизненный срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Оболонский районный суд Киева 17 августа удовлетворил просьбу адвоката экс-президента Виталия Мешечека освободить его от обязанностей защитника. Адвокат мотивировал это "особой сложностью дела", а также тем, что у него нет возможности привлечь помощников. Тогда суд также поручил региональному центру по предоставлению вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового государственного защитника с тем, чтобы уже к 6 сентября он смог вступить в дело.

Суд также назначил даты последующих судебных заседаний: 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
3
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
4
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
5
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
6
В Рязанской области утонул подросток, спасая сестру и друга
7
В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама