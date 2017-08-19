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Президент ЮАР уволил замминистра за избиение женщины

Международная панорама
19 августа, 16:26 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 19, августа. /ТАСС

Скандал в стране разгорелся после того, как в социальных сетях появилось видео, показывающее как высокопоставленный чиновник бьет некую Мандизу Думу

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ПРЕТОРИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума уволил заместителя министра высшего образования Мдудузи Манану, который в начале месяца избил женщину в ночном баре Йоханнесбурга.

"Президент получил и принял отставку замминистра Мананы", - заявила в субботу администрация главы государства.

Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях появилось видео, показывающее как высокопоставленный чиновник бьет некую Мандизу Думу, а также фотографии последствий побоев. Действия Мананы осудил правящий Африканский национальный конгресс, а министр по делам полиции Фикиле Мбалула сообщил о том, что власти завели дело и начали расследование инцидента.

Сам 33-летний Манана принес извинения Думе, ее семье и всему народу Южной Африки. "Несмотря на откровенную провокацию, я должен был вести себя сдержанно", - заявил он. Официально причины инцидента не сообщаются, однако в социальных сетях говорится, что женщина назвала замминистра геем.

Скандал произошел в отмечаемый в ЮАР месяц защиты женщин от насилия, которое является одним из наиболее распространенных преступлений в стране. Многие общественные организации потребовали отставки Мананы.

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