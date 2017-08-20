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Полиция намерена предъявить трем жителям Мельбурна обвинения в терроризме

Международная панорама
20 августа, 6:48 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 20, августа. /ТАСС

Мужчины в возрасте от 25 до 29 лет подозреваются в поджоге шиитского центра

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СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция намерена предъявить трем жителям Мельбурна обвинения в поджоге исламского центра в этом австралийском городе 11 декабря прошлого года, который расценивается как теракт. Об этом сообщил на состоявшейся в воскресенье пресс-конференции заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Иэн Маккартни.

Он рассказал, что один из подозреваемых был арестован в субботу вечером, а двое других уже находились под стражей в ожидании начала судебного процесса по делу о попытке совершить теракт во время рождественских праздников в 2016 году.

Имена арестованных не раскрываются, но известно, что это молодые мужчины в возрасте от 25 до 29 лет. Они являются суннитами и, как утверждает полиция, совершили поджог шиитского центра в Мельбурне, "находившись под воздействием экстремистской идеологии" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В прошлом году было предпринято три попытки поджога шиитского центра на севере Мельбурна. "Совершенно очевидно, что поджоги были совершены с целью устрашения верующих, посещавших эту мечеть, и более широких кругов мусульманского сообщества", - подчеркнул Маккартни.

Если суд признает вину подозреваемых, то им грозит пожизненное тюремное заключение.

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