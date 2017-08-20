Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жертвами ударов ВВС в Хасеке и Ракке стали свыше 80 мирных жителей

Международная панорама
20 августа, 21:34 UTC+3 ТАСС

Половина из них находились внутри мечети во время молитвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по мечети в населенном пункте Эль-Джазаа на юго-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сведения, поступившие от очевидцев. В результате налета погиб 41 человек, все убитые находились внутри мечети во время молитвы.

По информации телеканала, еще свыше 40 мирных жителей стали жертвами атаки ВВС коалиции на район Харет-эль-Бадави в городе Ракка (520 км от Дамаска). Как утверждают очевидцы, этот район не находится под контролем террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с бандами ИГ на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
2
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
3
Трехлетнего мальчика насмерть засыпало песком в Волгоградской области
4
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
5
В МИД Армении назвали абсурдным пожелание Турции вступить в таможенную зону ЕврАзЭС
6
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
7
В Москве арестован глава компании "Настюша" за задержку строительства ЖК Царицыно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама