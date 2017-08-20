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Трамп расскажет о новой стратегии США по Афганистану 21 августа

Международная панорама
20 августа, 23:04 UTC+3 ВАШИНГТОН 20, августа. /ТАСС

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс

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ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп расскажет в понедельник, 21 августа, о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Трамп обратится завтра [21 августа] к ВС страны и американскому народу в 21:00 (04:00 мск 22 августа) из Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния) и предоставит обновленную информацию о дальнейших шагах Америки в Афганистане и Южной Азии", - говорится в заявлении.

В пятницу Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан.

По данным агентства Reuters, президенту были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США Афганистан
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