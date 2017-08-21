Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание президенту РФ Владимиру Путину от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Я во время встречи удостоился чести передать господину Лаврову послание, адресованное от господина президента Абдель Фаттаха ас-Сиси своему российскому коллеге господину Владимиру Путину", - сказал он по итогам встречи с главой МИД РФ.

По словам главы египетского внешнеполитического ведомства, в послании подчеркивается "приверженность Египта развитию двусторонних отношений с Россией и расширению консультаций по всем направлениям и областям, представляющим взаимный интерес".

Шукри отметил, что контакты на уровне руководителей двух стран и на уровне министерств и ведомств подтверждают близость позиций России и Египта по многим региональным и международным вопросам, включая борьбу с терроризмом "путем применения комплексных мер", с тем чтобы "все страны или стороны, которые поддерживают или спонсируют террористов, прекратили свои действия".