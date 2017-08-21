Порошенко реорганизовал СБУ в Донецкой и Луганской областях

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ обнародован в понедельник на сайте главы государства.

С марта 2015 года Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области, ранее он занимался вопросом обмена пленных в Донбассе.

Указом от 19 августа Порошенко реорганизовал управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Региональным органом, согласно указу, теперь будет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях вместо двух областных управлений.