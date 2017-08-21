Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко реорганизовал СБУ в Донецкой и Луганской областях

Международная панорама
21 августа, 22:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, августа. /ТАСС

Региональным органом в двух областях, согласно указу президента Украины, теперь будет единое управление СБУ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Куця начальником Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ обнародован в понедельник на сайте главы государства.

С марта 2015 года Куць возглавлял управление СБУ в Донецкой области, ранее он занимался вопросом обмена пленных в Донбассе.

Указом от 19 августа Порошенко реорганизовал управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Региональным органом, согласно указу, теперь будет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях вместо двух областных управлений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Режим ЧС введен на всей территории Ростовской области
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
4
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
5
"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам
6
СКА победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
7
"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла
Темы дня
Новости партнеров
Реклама