СМИ: ВВС коалиции во главе с США нанесли 250 ударов по Ракке за неделю

ТАСС, 22 августа. ВВС возглавляемой США международной коалиции нанесли 250 ударов по Ракке и ее окрестностям за минувшую неделю.

Об этом со ссылкой на представителя коалиции сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня.