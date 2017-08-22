СМИ: ВВС коалиции во главе с США нанесли 250 ударов по Ракке за неделю

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ТАСС, 22 августа. ВВС возглавляемой США международной коалиции нанесли 250 ударов по Ракке и ее окрестностям за минувшую неделю.
Об этом со ссылкой на представителя коалиции сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с экстремистами на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня.