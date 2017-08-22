"Московская платформа" считает встречу оппозиции Сирии шагом вперед

ТАСС, 22 августа. Встреча трех групп сирийской оппозиции в Эр-Рияде стала шагом вперед на пути к достижению согласия, но остаются серьезные расхождения по ряду вопросов. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль, комментируя итоги консультаций трех оппозиционных платформ - "эр-риядской", "московской" и "каирской" - в столице Саудовской Аравии 21 августа.

Договоренности и разногласия

"Встреча закончилась вчера, мы договорились о следующих пунктах, - сказал он. - Основные принципы решения сирийского кризиса - здесь, можно сказать, плюс".

"Теперь что касается вопросов, связанных с [политическим] переходом. Первый вопрос: конституционные изменения до принятия новой конституции. Они [члены "эр-риядской" группы] настаивают на этом, здесь минус. Судьба [президента Сирии] Башара Асада - минус", - отметил Джамиль.

"Третий пункт, по которому есть расхождения, - это создание одной или единой делегации оппозиции. В этом вопросе, как оказалось, есть очень существенное расхождение позиций, - продолжил он. - Мы всегда настаивали на одной делегации, а они хотят единую".

Джамиль пояснил, что под "единой делегацией" "эр-риядская" группа подразумевает объединение программ, в то время как "одна делегация", о которой говорит "московская платформа", означает сохранение различными частями оппозиции своих установок. "Когда мы говорим об одной делегации, то подразумеваем программу-минимум - выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - добавил он.

"Договорились продолжать постоянные консультации между тремя группами оппозиции, создать все условия для устранения всех препятствий и разногласий между нами до начала следующего раунда женевских переговоров", - сказал Джамиль.

Говоря о ситуации с конституционной декларацией, принять которую предлагает "эр-риядская платформа", он отметил, что это означало бы отмену действующей конституции. "Мы же сказали, что действующая конституция будет работать, пока мы не примем новую конституцию на основании резолюции 2254, - пояснил Джамиль. - Если по ходу дела мы убедимся, что нужны кое-какие конституционные изменения, то мы примем их совместно, когда увидим, как будет идти дело. А если заранее сказать, что мы бросим [действующую конституцию] в мусор, то зачем тогда режиму участвовать в переговорах?"

Значение встречи

По мнению Джамиля, "то, что произошла встреча трех делегаций, - это большой шаг вперед", поскольку это означает конец этапа, на котором "эр-риядская" группа провозглашала себя в качестве единственного представителя оппозиции. "Есть точки согласия, и их много, но остались несколько точек существенных разногласий, - продолжил он. - Мы считаем, что вопрос о конституционных изменениях до принятия новой конституции и вопрос об уходе Асада - это преждевременные условия, которые должны будут обсуждаться за столом переговоров, и мы предложили им информационное молчание до начала переговоров, и мы предложили им сохранить каждой группе свою программу и свои позиции, но таким образом, чтобы это не препятствовало началу переговоров".

"Потому что такие вопросы, как конституционная декларация и уход Асада, дадут режиму все основания не садиться с нами за стол переговоров, - указал Джамиль. - Зачем им это делать, если мы заранее хотим полной капитуляции режима? На переговорах никому не нужна капитуляция".

Соглашение или потеря суверенитета

Председатель "московской" группы подчеркнул, что у оппозиции остается мало времени для достижения согласия. "Мы осознаем, что международное сообщество уже хочет решения сирийского кризиса, - отметил он. - Мы обязаны создать одну делегацию, и мы предупреждали, что если мы сами этого не сможем сделать, другие будут делать это за нас".

По мнению Джамиля, "лучше договориться, даже если договоренность плоха для всех, и если все примут этот консенсус с болью и трудом, это будет меньшим злом, чем если международное сообщество создаст такую делегацию без нашего участия".

"Это не вопрос имиджа, это уже вопрос суверенитета. Значит, мы сами оставляем часть суверенитета Сирии, а его уже и так немного", - подытожил оппозиционер.