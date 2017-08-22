МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро может посетить Россию с визитом.

"Наверняка мы скоро увидимся - в Москве или Санкт-Петербурге", - сказал он, отвечая на вопрос российских СМИ во вторник на пресс-конференции для иностранных журналистов, которая транслируется в посольстве страны в Москве.