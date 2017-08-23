СМИ: в Йемене 35 человек погибли в результате удара ВВС аравийской коалиции

ТАСС, 23 августа. По меньшей мере 35 мирных жителей стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

Об этом сообщил в среду телеканал Al Mayadeen.

По его данным, авиаудар был нанесен по северным предместьям Саны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.