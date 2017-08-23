Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко объявил, что отправит представленную на военной выставке технику в Донбасс

Международная панорама
23 августа, 14:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, августа. /ТАСС

Президент Украины отметил, что за три года "Укроборонпром" уже передал украинской армии 16 тыс. единиц вооружений

Поделиться
Материал из 1 страницы
Петр Порошенко

Петр Порошенко

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Военная техника и вооружения, представленные в центре Киева, через несколько дней будут отправлены в Донбасс в зону силовой операции. Об этом в среду сообщил президент страны Петр Порошенко, выступая перед общественностью на военной выставке, развернутой на Крещатике.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву

Участница Femen изобразила в Киеве Статую Свободы с надписью "Шоколадная независимость"

Рябков: РФ не хочет превращать отношения с США в "игру с нулевой суммой"

"За три года "Укроборонпром" уже передал украинской армии 16 тыс. единиц вооружений. Важно, что часть представленных примеров вооружения и техники (на выставке - прим. ТАСС) уже на следующей неделе отправится на линию соприкосновения", - сказал глава государства.

Порошенко также напомнил, что в текущем году на нужды армии в государственном бюджете предусмотрены рекордные 64,5 млрд гривен ($2,53 млрд), по сравнению с 2013 годом военный бюджет увеличился в 10 раз.

Ранее Верховная рада Украины внесла изменения в государственный бюджет страны на 2017 год, дополнительно предусмотрев 1,6 млрд гривен ($63 млн) на приобретение вооружения и еще 1,4 млрд гривен ($55 млн) - на строительство завода боеприпасов по стандартам НАТО.

Выставка военной техники "Мощь непокоренных" украинской столице 22 августа и приурочена ко Дню независимости страны, который 24 августа будет в 26-й раз отмечаться на Украине. На ней представлены, как сообщили в минобороны страны, новые образцы техники, среди которых самоходно-артиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные машины, грузовые и санитарные автомобили, всего - 67 экспонатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама