Порошенко объявил, что отправит представленную на военной выставке технику в Донбасс

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Военная техника и вооружения, представленные в центре Киева, через несколько дней будут отправлены в Донбасс в зону силовой операции. Об этом в среду сообщил президент страны Петр Порошенко, выступая перед общественностью на военной выставке, развернутой на Крещатике.

"За три года "Укроборонпром" уже передал украинской армии 16 тыс. единиц вооружений. Важно, что часть представленных примеров вооружения и техники (на выставке - прим. ТАСС) уже на следующей неделе отправится на линию соприкосновения", - сказал глава государства.

Порошенко также напомнил, что в текущем году на нужды армии в государственном бюджете предусмотрены рекордные 64,5 млрд гривен ($2,53 млрд), по сравнению с 2013 годом военный бюджет увеличился в 10 раз.

Ранее Верховная рада Украины внесла изменения в государственный бюджет страны на 2017 год, дополнительно предусмотрев 1,6 млрд гривен ($63 млн) на приобретение вооружения и еще 1,4 млрд гривен ($55 млн) - на строительство завода боеприпасов по стандартам НАТО.

Выставка военной техники "Мощь непокоренных" украинской столице 22 августа и приурочена ко Дню независимости страны, который 24 августа будет в 26-й раз отмечаться на Украине. На ней представлены, как сообщили в минобороны страны, новые образцы техники, среди которых самоходно-артиллерийские установки, танки различных модификаций, боевые бронированные машины, грузовые и санитарные автомобили, всего - 67 экспонатов.