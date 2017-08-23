В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Активисты во главе с народными депутатами Украины жгут покрышки возле здания Апелляционного суда Киева, требуя расследовать одно из дел "евромадана", связанное с похищением активистов в 2014 году. Об этом в среду сообщило Громадське телевидение Украины.

"Несколько десятков активистов пришли поддержать акцию с требованием расследовать дело и наказать виновных в похищении активистов "евромайдана" Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ключевое требование - не отпускать из-под ареста пока единственного подозреваемого [Александра Волкова] в эпизоде похищения активистов, которому избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

На месте также присутствуют внефракционный депутат Борислав Береза и депутат от фракции "Самопомощь" Елена Сотник.

Украинская прокуратура обвиняет Александра Волкова в организации похищения в январе 2014 года участников "майдана" Юрия Вербицкого и нынешнего депутата Верховной рады Игоря Луценко. 27 июля Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и подлил арест Волкова до 26 сентября текущего года, однако активисты не согласны с данным решением.

История "майдана"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом.

В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут".