Теффт назвал ситуацию на Украине одной из причин ухудшения отношений США и РФ

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Теффт считает причиной ухудшения отношений США и РФ ситуацию на Украине, а также кибератаки на американскую избирательную систему, ответственность за которые в Вашингтоне приписывают РФ. Об этом дипломат, завершающий в сентябре работу в России, заявил в эксклюзивном интервью ТАСС.
"В наших отношениях есть ряд очень серьезных проблем. Украина - одна из них", - сказал Теффт, отвечая на вопрос о том, почему, по его мнению, российско-американские отношения ухудшились после избрания президентом США Дональда Трампа, вопреки некоторым ожиданиям. "Позиция и США, и европейских стран состоит в том, что Россия вторглась в Крым и спровоцировала конфликт в Донбассе", - отметил он. - Именно поэтому были введены санкции, и именно поэтому люди уверены в их необходимости".
Дипломат обратил внимание, что страны "нормандской четверки" при поддержке США пытаются найти решение этих вопросов, но пока не преуспели.
Кроме этого, "очевидно, существует серьезная проблема с российскими кибератаками на избирательную систему США", продолжил Теффт. "Именно это спровоцировало недавние санкции [против РФ]", - напомнил он.
Сенатский спецкомитет по разведке в январе объявил о начале собственного расследования кибератак на американские политические организации, совершенных во время прошлогодней президентской кампании в США. Американские власти обвиняют Россию в причастности к этим электронным взломам, хотя и не приводят свидетельств на данный счет. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В Москве неоднократно и на самом высоком уровне отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.