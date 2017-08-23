Великобритания предложила разрешать споры с ЕС вне юрисдикции Европейского суда

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Великобритания считает, что споры, которые могут возникнуть после выхода страны из состава ЕС, необходимо разрешать с использованием механизмов вне юрисдикции Европейского суда.

Об этом говорится в опубликованном в среду меморандуме с изложением основополагающих принципов британского судопроизводства и разрешения споров после того, как страна перестанет быть членом европейского сообщества.

"Не существует прецедента и в действительности нет настоятельной необходимости, определяемой Европейским союзом, Соединенным Королевством или международным правом, которые требовали бы, чтобы правоприменение или урегулирование споров, касающихся будущих соглашений между Великобританией и ЕС, подпадали бы под прямую юрисдикцию Европейского суда", - говорится в 14-страничном документе. В британском правительстве в этой связи подчеркивают, что "установление глубоких отношений особого партнерства с ЕС потребует создания нового механизма по разрешению споров для того, чтобы разрешить любые разногласия между Великобританией и ЕС".

Среди вариантов разрешения споров упоминаются такие механизмы, как совместный комитет, куда могли бы войти представители обеих сторон на правительственном или дипломатическом уровне, различные арбитражные модели, установление требований в области контроля и отчетности. При этом Лондон ссылается на уже существующие механизмы устранения разногласий, такие как орган по разрешению споров Всемирной торговой организации или модель отношений между ЕС и странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

"Есть немало уже существующих моделей и подходов, которые обеспечивают основу для механизмов разрешения споров между Великобританией и ЕС. Они охватывают ряд соглашений, которые различаются по содержанию и уровню сотрудничества", - отмечается в документе.

Смягчение позиции

Вопрос о том, будет ли юрисдикция Европейского суда распространяться на Великобританию после Brexit, был одним из основных камней преткновения. Британские переговорщики последовательно говорили о том, что после "развода" она прекратится, однако их европейские коллеги отмечали, что не согласятся на это.

Тем не менее нынешние тезисы переговорной позиции британские СМИ оценили, как смягчение позиции Лондона. Так, газета Financial Times обратила внимание на то, что хотя британское правительство и продолжает говорить об отмене прямой юрисдикции Евросуда, оно в то же время готово к компромиссам. Издание в этой связи упоминает Норвегию, которая, не входя в ЕС, применяет европейские законы и решения Европейского суда в обмен на привилегированный доступ к общему рынку ЕС.

В опубликованном в среду документе, например, говорится о том, что представленный в июле законопроект (билль) об отмене действия общеевропейского законодательства на территории Великобритании по сути автоматически превратит все европейские законы в британские. Парламент Соединенного Королевства приступит к его обсуждению 7 сентября.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.