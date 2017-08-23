На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Полиция Киевской области открыла уголовное дело по факту размещения в Броварах перед городской администрацией карты, на которой нет Крыма и части Донбасса. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы главного управления Нацполиции области Николай Жукович.

"Баннер мы сняли. Будет он дальше использоваться в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве, которое мы уже открыли. Это статья 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - прим. ТАСС) УК", - приводит его слова агентство УНН.

По данным Жуковича, полиция в настоящее время опрашивает всех, кто имел отношение к установлению данного баннера.

В среду перед Броварским горсоветом установили сцену ко Дню Независимости Украины с картой без Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. В связи с данным инцидентом была уволена руководитель отдела культуры Броварского городского совета Инна Савченко.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.