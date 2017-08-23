Польша просит ЕК прекратить запущенную против нее процедуру за отказ принимать мигрантов

ВАРШАВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши направило Европейской комиссии (ЕК) официальный запрос с просьбой прекратить санкционную процедуру, которая была запущена против республики за отказ принимать мигрантов по утвержденным в ЕС квотам. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в среду.

"Польша просит прекратить текущую процедуру ЕК, связанную с нарушением европейского законодательства. В случае ее продолжения мы готовы защищать свою правоту в суде ЕС", - указано в сообщении МИД.

По его данным, Польша не согласна с принятыми в сентябре 2015 года решениями о переселении беженцев, но "готова продолжать оказывать поддержку в других сферах, в частности, участвуя в охране внешних границ ЕС и систематически расширяя гуманитарную помощь". Польская сторона считает, что такая помощь "не создает угроз для безопасности и единства Евросоюза".

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тыс. африканских беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению остальных членов европейского сообщества. В настоящее время против выполнения миграционных квот выступают страны Вишеградской группы - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

В середине июня в отношении Венгрии, Польши и Чехии Еврокомиссией была запущена официальная процедура устранения нарушений, каковыми является отказ принимать беженцев. Результатом этой процедуры могут стать крупные денежные штрафы для стран-нарушителей. В качестве самой суровой меры наказания эти государства могут быть лишены права голоса в Совете ЕС.

26 июля ЕК направила властям трех стран предупреждение о том, что если эти государства в течение месяца не представят убедительные доводы в защиту своей позиции, следующим шагом европейских властей станет обращение в Суд ЕС.