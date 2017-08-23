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NBC: численность войск США в Афганистане больше, чем признает Пентагон

Международная панорама
23 августа, 23:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

По данным источников телекомпании, в данную цифру не входят военнослужащие США, которые проходят временную службу в республике сроком менее 120 дней

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НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Численность воинского контингента США в Афганистане на несколько тысяч солдат и офицеров больше, чем официально признает Пентагон. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

Минобороны США заявляет, что на настоящий момент численность американских войск в Афганистане насчитывает примерно 8,4 тыс. человек, которые составляют основную часть военнослужащих международной коалиции из примерно 13 тыс. солдат и офицеров.

Однако, по данным источников NBC, в данную цифру не входят военнослужащие США, которые проходят временную службу в этой исламской республике сроком менее 120 дней. Кроме того, особые подразделения вроде бойцов спецназа практически никогда не учитываются Пентагоном при подсчетах численности контингента.

Наконец, из-за постоянной ротации многие солдаты и офицеры не успевают покинуть страну к моменту прибытия новых войск. Таким образом, в любой момент в Афганистане расквартированы от 11 тыс. до 12 тыс. военнослужащих США, что превышает официально называемые Пентагоном цифры, отмечает телеканал.

В понедельник президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Афганистану. Отныне Вашингтон не будет сообщать о численности своего воинского контингента в этой стране и оглашать планы начала или окончания военных операций.

При этом американские СМИ ранее сообщили, что Трампом принято решение дополнительно направить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих. Во вторник глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что новая группа американских военных должна прибыть в Афганистан "достаточно скоро", однако не назвал их численность.

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