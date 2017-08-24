Лондон опубликует предложения по обмену конфиденциальной информацией с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании обнародует в четверг предложения по безопасному обмену между Соединенным Королевством и Европейским союзом после Brexit конфиденциальной информацией, включая персональные данные. Эту информацию распространило министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС.

"В современном мире потоки данных все в большей степени содействуют торговле, бизнесу и любым видам сотрудничества. Мы хотим, чтобы безопасный поток данных был беспрепятственным в будущем, как только мы покинем ЕС. Столь тесная взаимосвязь между Соединенным Королевством и ЕС, которые основываются на согласованных правилах защиты данных, отвечает нашим взаимным интересам", - процитировало министерство по вопросам Brexit в связи с предстоящей публикацией заявление представителя другого ведомства, заместителя министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мэттью Хэнкока.

По его словам, цель британских властей состоит в том, чтобы объединить жесткие правила поддержания конфиденциальности с гибкостью, которая предоставила бы индивидуальным потребителям, общественности и компаниям необходимую уверенность при пользовании персональными данными. Будущее партнерство между Великобританией и ЕС в данной сфере призвано создать такую модель взаимоотношений, которая способствовала бы обмену конфиденциальной информацией в безопасном и отрегулированном формате. Кроме того, она обеспечивала бы защиту неприкосновенности частной жизни граждан, проявление уважения к суверенитету Великобритании и ее способность обеспечивать безопасность своих граждан, поддерживать и укреплять ее положение лидирующей державы в области защиты данных. Британское правительство также подчеркивает, что реализация этих целей не должна обернуться неоправданными расходами для британского бизнеса.

Предстоящее обнародование предложений по обмену конфиденциальной информацией завершает серию публикаций правительственных документов, излагающих британское видение будущих отношений с ЕС, перед началом третьего раунда первого этапа переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, который состоится на следующей неделе.