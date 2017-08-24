Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондон опубликует предложения по обмену конфиденциальной информацией с ЕС после Brexit

Международная панорама
24 августа, 0:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, августа. /ТАСС

Обнародование предложений завершит серию публикаций правительственных документов, которые излагают британское видение будущих отношений с Евросоюзом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании обнародует в четверг предложения по безопасному обмену между Соединенным Королевством и Европейским союзом после Brexit конфиденциальной информацией, включая персональные данные. Эту информацию распространило министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС.

Смотрите также

Переговоры о Brexit: в британском правительстве нет единства

"В современном мире потоки данных все в большей степени содействуют торговле, бизнесу и любым видам сотрудничества. Мы хотим, чтобы безопасный поток данных был беспрепятственным в будущем, как только мы покинем ЕС. Столь тесная взаимосвязь между Соединенным Королевством и ЕС, которые основываются на согласованных правилах защиты данных, отвечает нашим взаимным интересам", - процитировало министерство по вопросам Brexit в связи с предстоящей публикацией заявление представителя другого ведомства, заместителя министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Мэттью Хэнкока.

По его словам, цель британских властей состоит в том, чтобы объединить жесткие правила поддержания конфиденциальности с гибкостью, которая предоставила бы индивидуальным потребителям, общественности и компаниям необходимую уверенность при пользовании персональными данными. Будущее партнерство между Великобританией и ЕС в данной сфере призвано создать такую модель взаимоотношений, которая способствовала бы обмену конфиденциальной информацией в безопасном и отрегулированном формате. Кроме того, она обеспечивала бы защиту неприкосновенности частной жизни граждан, проявление уважения к суверенитету Великобритании и ее способность обеспечивать безопасность своих граждан, поддерживать и укреплять ее положение лидирующей державы в области защиты данных. Британское правительство также подчеркивает, что реализация этих целей не должна обернуться неоправданными расходами для британского бизнеса.

Предстоящее обнародование предложений по обмену конфиденциальной информацией завершает серию публикаций правительственных документов, излагающих британское видение будущих отношений с ЕС, перед началом третьего раунда первого этапа переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, который состоится на следующей неделе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
3
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
4
В Шарлотсвилле памятники генералам-южанам накроют черным полотном
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама