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В Таиланде экс-премьер предостерегла своих сторонников от уличных беспорядков

Международная панорама
24 августа, 9:31 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 24, августа. /ТАСС

Чинават обвиняется в халатности при реализации государственной программы, ей грозит до 10 лет лишения свободы

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БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават (2011-2014 гг.) в четверг обратилась к своим сторонникам с призывом оставаться дома в день оглашения приговора ей Верховным судом.

"Прошу всех, кто беспокоится обо мне и хотел бы выразить свою моральную поддержку, не приходить завтра к зданию суда и следить за делом из дома, чтобы избежать проблем, которые могут создать люди с дурными намерениями", - написала политик на своей странице в Facebook.

Судебная коллегия зачитает приговор Чинават, которой грозит до 10 лет лишения свободы, 25 августа. В преддверии этого события столичная полиция приняла решение разместить до 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов непосредственно у здания суда. Первоначально планировалось, что обеспечивать безопасность будут 2,5 тыс. полицейских, однако позднее правоохранители получили информацию, что выразить поддержку Чинават в пятницу намерены около 3 тыс. ее сторонников.

Как ожидается, для контроля ситуации с воздуха в пятницу будут привлечены вертолеты вооруженных сил королевства. На основных дорогах, ведущих в Бангкок, уже установлены армейские блокпосты, проверяющие автомобили сторонников опального политика, съезжающихся в столицу.

Чинават обвиняется в халатности при реализации государственной программы по залоговому выкупу риса у крестьян. Как утверждает обвинение, с 2011 по 2014 год государству был нанесен ущерб в размере 518 млрд батов ($14,8 млрд), поскольку правительство выкупало у крестьян рис по ценам, существенно превышавшим рыночные, и брало на себя обязательства по его продаже на экспорт.

В условиях падения мировых цен на эту злаковую культуру исполнить обещанное оказалось крайне сложно. Таиланд лишился статуса мирового лидера по экспорту риса, а государственные склады оказались затоваренными. Кроме того, при реализации программы раскрылись случаи коррупции и мошенничества.

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Чинават, Йинглак
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