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Сейм Латвии может распустить Рижскую думу из-за регламента работы

Международная панорама
24 августа, 12:45 UTC+3 РИГА РИГА 24, августа. /ТАСС

Ранее Рижская дума утвердила регламент, в соответствии с которым депутаты получили право работать более, чем в двух комитетах парламента, что, по мнению МОСРР, противоречит закону

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РИГА, 24 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии может принять решение о роспуске Рижской думы, которую возглавляет лидер партии "Согласие" Нил Ушаков. Об этом заявил в четверг министр охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) балтийской республики Каспарс Герхардс.

По словам министра, Рижская дума должна изменить регламент формирования своих комитетов. "Если этого не будет сделано, если не будет обеспечена нормальная работа думы, сейму придется принять решение о роспуске думы", - сказал Герхардс в интервью местной газете Neatkariga rita avize.

Ранее Рижская дума утвердила новый регламент, в соответствии с которым каждый ее депутат получил право работать более, чем в двух комитетах парламента. Эти поправки, по мнению МОСРР, противоречат закону, поскольку обеспечивают большинство в каждом из комитетов думы правящей коалиции, которую возглавляют в Риге партии "Согласие" и "Честь служить Риге!".

МОСРР уже направил Рижской думе письмо, в котором призвал обеспечить соответствие регламента нормам существующего законодательства. В частности, убежден Герхардс, в комитетах парламента самоуправления депутаты правящей коалиции и оппозиции должны быть представлены пропорционально.

На состоявшихся в июне в Риге выборах правящая коалиция, состоящая из социал-демократической партии "Согласие" во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым и партии "Честь служить Риге!", одержала уверенную победу. Эти политические силы получили поддержку 50,85% избирателей и 32 места в самоуправлении из 60.

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