Экс-премьер Косова Харадинай запросил несколько дней на создание коалиции

БЕЛГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Бывший премьер Косова Рамуш Харадинай запросил дополнительное время на создание правящей коалиции, на основе которой могло бы быть сформировано правительство непризнанной республики. Об этом сообщил в четверг косовский канал RTK.

"Мы запросили еще несколько дней, вскоре мы получим результаты", - приводит канал заявление Харадиная.

Ранее лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи выступил с утверждением, что Харадинай имеет поддержку большинства депутатов парламента и снова может претендовать на пост премьера непризнанного государства. Однако Харадинай смог заручиться поддержкой лишь 60-ти депутатов в 120-местном парламенте, то есть до необходимого большинства ему не хватает одного голоса.

Результаты досрочных выборов

Блок бывших полевых командиров, получивший название "коалиция пистолетов", победил на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово, прошедших 11 июня. Коалиция, в которую входят Демократическая партия Косова, "Альянс за будущее Косова", движение "Инициатива для Косова" и еще девять партий, получила 39 мест в парламенте. Второе место заняло ультраправое движение "Самоопределение" - 32 мандата, на третьем месте идет умеренная "коалиция роз" с 29 мандатами.

Во время парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции - "коалиция пистолетов" и "коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры "Освободительной армии Косова" (ОАК), они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера Харадиная. Во второй блок вошли "Демократический союз Косова", "Альянс за новое Косово" и движение "Альтернатива", в качестве лидера они выдвинули Авдулаха Хоти.

Вне коалиций вышло на выборы ультраправое движение "Самоопределение", в качестве кандидата в премьеры оно предложило своего основателя Альбиха Курти.

Выход ультраправых на второе место стал для многих политологов неожиданностью. Еще одним сюрпризом стал тот факт, что ни одна политическая сила не смогла набрать большинства для формирования правительства. Аналитики предрекали тяжелые коалиционные переговоры, которые могут вылиться в затяжной парламентский кризис.

Программа Харадиная

Главный претендент на премьерское кресло Харадинай еще во время избирательной кампании отверг все договоренности с Брюсселем, обещав в случае своей победы не выполнять соглашение о Сообществе сербских муниципалитетов, являющееся одним из основных пунктов Брюссельских соглашений между Белградом и Приштиной. Сразу после оглашения результатов голосования он практически отказался от диалога с Белградом, заявив, что считает возможным его продолжать только в случае признания независимости Косова.

В ходе прошедшей кампании он неоднократно повторял, что считает Сербию врагом и не намерен поддерживать диалог с Белградом.

Харадинай также отказался от прямых переговоров с Черногорией о демаркации границы, предупредив, что "граница проходит на Чакоре", и предъявив таким образом претензии на 8 тысяч гектаров черногорской территории.

Кроме того, бывший полевой командир ОАК обещал создать армию в Косове в течение 90 дней после формирования своего правительства. Он сообщил, что разговаривал по вопросу формирования армии "с союзниками Косова", которые "заинтересованы в конституционной поправке" (то есть формировании армии путем внесения изменений в конституцию - прим. ТАСС).

Французский гамбит

Возвращение Харадиная в политическую жизнь состоялось сразу после решения апелляционного суда французского города Кольмар, который отклонил запрос Сербии на его экстрадицию. 4 января французская полиция арестовала Харадиная по запросу Белграда в связи с обвинениями в военных преступлениях в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах.

Международный трибунал по бывшей Югославии подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров ОАК в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны и требовал приговорить его к 20 годам тюрьмы. Однако Харадинай дважды был оправдан; как отмечали судьи, процессы "проходили в атмосфере запугивания свидетелей".

Харадинай занимал должность премьера самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004 по март 2005 года. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.