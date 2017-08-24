В Египте в перестрелке с полицией уничтожены готовившие теракты боевики

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Два боевика экстремистской группировки "Хасм" ликвидированы в перестрелке с полицией к северу от Каира.

Об этом, как передает в четверг новостной портал Sada El Balad, сообщили в МВД Египта.

По информации ведомства, сотрудникам госбезопасности удалось выйти на след экстремистов, скрывавшихся в провинции Бухейра в районе Вади эн-Натрун. Свое убежище они превратили в мастерскую по производству самодельных взрывных устройств. Прибывшие на место силовики попытались задержать террористов, однако последние оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем.

Во время обысков обнаружены автоматическая винтовка, дробовик и боеприпасы к ним. Кроме того, найдены готовая к использованию бомба, которая была обезврежена саперами, и большое количество химических веществ, применяемых для изготовления взрывчатки.

Движение "Хасм", деятельность которого в феврале была запрещена в Египте, впервые заявило о себе в июле прошлого года в одной из социальных сетей и позднее несколько раз публиковало сообщения о собственных диверсиях, в частности нападениях на сотрудников силовых структур. Наиболее громкой вылазкой, за которую активисты группировки взяли на себя ответственность, стало неудавшееся покушение на бывшего верховного муфтия страны Али Гумаа, а также помощника генпрокурора страны Закарию Абдель Азиза.

В декабре прошлого года радикалы подорвали полицейский блокпост неподалеку от пирамид на окраине Каира, в результате чего погибли шесть силовиков. С начала лета египетские правоохранительные органы провели серию успешных операций по ликвидации сети "Хасм", уничтожив около двух десятков боевиков, в том числе членов руководства экстремистского подполья.