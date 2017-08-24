Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп разместил у себя в Twitter изображение, на котором он "затмевает" Обаму

Международная панорама
24 августа, 17:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, августа. /ТАСС

Изображение состоит из четырех картинок, на которых цветная фигура улыбающегося нынешнего президента США постепенно закрывает черно-белый силуэт демократа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в четверг на своей странице в Twitter изображение, на котором он "затмевает" своего предшественника на этом посту Барака Обаму.

Само изображение состоит из четырех картинок, на которых цветная фигура улыбающегося нынешнего хозяина Белого дома постепенно полностью закрывает черно-белый силуэт демократа. Публикация сопровождается надписью: "Самое лучшее затмение!"

Полное затмение можно было наблюдать в понедельник с 10:19 по времени тихоокеанского побережья (20:19 мск) в узкой полосе шириной около 113 километров и протяженностью 4200 километров, протянувшейся по континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина. На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение.

Последний раз полное солнечное затмение наблюдали на северо-западе США в 1979 году на территории пяти штатов, а на всей континентальной части США полное затмение наблюдалось последний раз в 1918 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трех
2
Директор школы в Москве: перенести 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
3
В центре Киева произошел взрыв
4
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Минобороны России на форуме "Армия-2017" показало, чем воюют террористы в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама