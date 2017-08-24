Трамп разместил у себя в Twitter изображение, на котором он "затмевает" Обаму

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разместил в четверг на своей странице в Twitter изображение, на котором он "затмевает" своего предшественника на этом посту Барака Обаму.

Само изображение состоит из четырех картинок, на которых цветная фигура улыбающегося нынешнего хозяина Белого дома постепенно полностью закрывает черно-белый силуэт демократа. Публикация сопровождается надписью: "Самое лучшее затмение!"

pic.twitter.com/6XJxEg1gSs — Jerry Travone (@JerryTravone) 24 августа 2017 г.

Полное затмение можно было наблюдать в понедельник с 10:19 по времени тихоокеанского побережья (20:19 мск) в узкой полосе шириной около 113 километров и протяженностью 4200 километров, протянувшейся по континентальной части США от штата Орегон до штата Южная Каролина. На остальной части территории США наблюдатели видели частичное солнечное затмение.

Последний раз полное солнечное затмение наблюдали на северо-западе США в 1979 году на территории пяти штатов, а на всей континентальной части США полное затмение наблюдалось последний раз в 1918 году.