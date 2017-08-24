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Почти 70% американцев считают, что Трамп может вовлечь США в международный конфликт

Международная панорама
24 августа, 20:13 UTC+3 ТАСС

Согласно опросу, 63% респондентов считают, что страна движется в неверном направлении

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ТАСС, 24 августа. Действия и слова президента США Дональда Трампа могут случайно втянуть страну в международный конфликт. Так, согласно опросу Университета Джорджа Вашингтона, опубликованному в четверг, полагают 68% американцев.

Не согласны с такой точкой зрения лишь 29% респондентов. Также 63% опрошенных считают, что страна движется в неверном направлении, а 56% полагают, что Трамп неэффективен на своем посту.

"Результаты опроса показывают, что американцев больше не устраивает характер Трампа, нежели чем его политика. Если сейчас и есть пункт, в котором разделенная Америка близка к консенсусу, - это то, что Трамп изъясняется и ведет себя неподобающе своему положению", - подвел итог исследования профессор кафедры политического управления Майкл Корнфилд.

В опросе, который проводился с 13 по 17 августа, приняли участие 1009 человек по всей стране, регистрировавшихся для голосования на президентских выборах.

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